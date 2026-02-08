民眾注意！新莊區新北大道、五工路口「自來水管遭挖斷」 路面嚴重積水

即時中心／林耿郁報導

今天中午11點多，新北市新莊區「新北大道」與五工路口突然淹起大水，原來是一旁工地疑似施工不慎，挖斷了自來水幹管。目前水公司已經緊急關閉供水，不過鄰近區域用水可能會受到影響。

沒有狂風豪雨，竟然也會淹水？新莊分局今（8）日11時許接獲通報，新北大道、五工路口發生大量積水情形，警方立即派員趕赴現場協助處理。

經查係養工單位開挖天橋地基施工時，不慎挖斷自來水公司主要幹管，致自來水噴湧而出、路面嚴重積水，影響周邊交通。

警方除即時疏導車流、加強現場交通管制外，也同步通知自來水公司，到場緊急關閉水源及搶修，防止積水範圍擴大；後續鄰近區域供水可能會受到部分影響，請居民特別注意。

鄰近工地施工不慎，挖斷自來水管釀災。（圖／民視新聞）

