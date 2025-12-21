民眾涉謊報危險物品 高鐵144車次受影響延後發車

（中央社記者張已亷、余曉涵高雄21日電）彭姓女子今天通報高鐵有危險物品，警方會同高鐵人員進行全車安檢均未發現，導致144車次約延後10分鐘發車，彭女已遭警方帶回。高鐵公司表示，目前營運正常。

鐵路警察局高雄分局發布新聞稿說明，下午4時20分許接獲高鐵台南站通報，有旅客反映搭乘高鐵833車次有危險物品。高雄分局立即指派左營所及偵查隊人員會同高鐵公司人員，對833車次列車進行全車安全檢查，均未發現危險物品。

廣告 廣告

警方表示，已將報案人彭姓女子帶回調查，並依涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，後續將依法移請台南地檢署偵辦。

台灣高鐵回應，台灣高鐵今天下午4時55分144車次在發車前，因協助鐵路警察進行安全檢查，進行營運調度、更換車組，約延後10分鐘發車。目前高鐵營運正常，旅客安心搭乘。

警方呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成恐慌及觸法。若旅客發現可疑人、事、物，應撥打「110」報案。（編輯：蕭博文）1141221