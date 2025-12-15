民眾為公投搶辦自然人憑證 內政部：每日供應至少5000張

民團公投電子連署引爆自然人憑證搶卡潮。 圖：翻攝自內政部新聞稿

[Newtalk新聞] 內政部今（15）日表示，因應近期自然人憑證申辦需求增加，已協調負責製卡的中華電信加速生產，自12月15日起每日供應至少5,000張空白卡，並依各地實際申辦量動態調整並分配至全國戶政事務所，確保民眾都能申辦到自然人憑證，請民眾放心。

內政部進一步說明，自然人憑證目前已介接公私部門逾1,400項系統，提供身分識別、數位簽章及加解密等服務。近期因公民團體發起公投案，帶動自然人憑證申辦量明顯成長。

廣告 廣告

內政部表示，自11月28日起申辦量快速增加，截至12月12日已核發近8萬張，每週申辦量約為往常的4倍；部分人口密集都會區戶所曾出現短暫庫存不足情形，現已增加空白卡量至少5000張以上，整體供應已回穩並持續調度因應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「不然去天安門釘孤支」 民進黨團嗆黃國昌：不敢倒閣才動員群眾

轟立法院才獨裁！卓榮泰：被違憲亂政的國會提出倒閣「是我畢生的民主勳章」