民眾熱心稽查員迅速應變 工地汙染無所遁形

《圖說》稽查員與土紅色沉積之廠商確認污染範圍，並要求立即清除。〈環保局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】 新北市環保局昨〈9〉日於土城重劃區永福段破獲建築工地廢水管理不當、嚴重污染場外水體等違規情事，當場依《水污染防治法》告發並令其限期改善。此次能即時揪出「污染兇手」，歸功於民眾的熱心參與及稽查人員的迅速應變。該局表示，土城重劃區為目前施工密集區，已將上述案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，以確保完成改善為止。

環保局指出，該局接獲土城重劃區永福段出現水體污染後，逆即派員兵分多路前往現場稽查，當下查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」皆有逕流廢水管理不當、嚴重污染場外水體等違規情事，當場依《水污染防治法》告發並令其限期改善。

廣告 廣告

現場稽查時，該工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業所產生的淤泥卻因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。此舉已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可裁處新臺幣300萬元罰鍰。

《圖說》土紅色色素沉積於水溝中。〈環保局提供〉

除此之外，未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，又違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高將可裁處新臺幣600萬元罰鍰，針對前述兩種違規事實，環保局除依法開罰外並命限期改善。

環保局表示，稽查人員同步循線追查附近地面水體「紅色污漬」來源，發現污染斷點位於永福段54地號，該處為「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」。該施工單位聲稱紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，環保局當下要求施工單位將紅色沉積部分清理乾淨。

《圖說》灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。〈環保局提供〉

另現場進一步查核發現，該工地未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，已違反《水污染防治法》第 18 條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定。同樣依法告發並命限期改善，且最高將可裁處新臺幣600萬元罰鍰。

環保局強調，此次能即時揪出「污染兇手」，歸功於民眾的熱心參與及稽查人員的迅速應變。土城重劃區為目前施工密集區，已將上述兩案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，以確保完成改善為止。環保局後續將主動強化該區域的水體巡查及稽查頻率，避免類似污染情事再次發生，全力維護周邊水體環境品質。