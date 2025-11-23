民眾爬大屯山賞向天蝦（2） (圖)

其他人也在看
年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的自由時報 ・ 4 小時前
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》台東體中搭上8強末班車！ 曾睿豪擁有「中指魔球」目標職棒
中信盃黑豹旗16強賽今天進行最終戰，台東體中以9比3大勝興大附農挺進8強，賽後總教練陳峰岳表示，曾睿豪是球隊主力投手，從桃園回到台東體中，他有把場面控制住，球隊也有靠腳程跟長打串連，幫助球隊贏球。曾睿豪透露自己到國中都還是在桃園打球，但故鄉在台東，也算是返鄉打球。TSNA ・ 22 小時前
蘇丹紅化妝品原料流向12業者 石崇良：預防性下架 檢驗結果明出爐
台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中中央廣播電台 ・ 2 小時前
AI深偽影片稱低調赴中 王世堅澄清：我一直都在台灣
政治中心／林彥君、宋弘麟台北報導AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅！影片中他拿著自拍桿，對著鏡頭說，雖然是綠營的人，但他去中國不代表民進黨，從臉到髮型都逼真還原，但卻是說著一口中國口音，影片在網路瘋傳之後，王世堅也在臉書上緊急發聲明澄清，一直都在台灣，大家不要被騙了。立委（民）王世堅（11.21）：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」質詢金句變神曲，王世堅前幾日在立法院開金嗓，唱著自己的成名曲沒出息，這首歌爆紅之後，不僅引發話題，現在網路上更流傳這支影片。AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅！（圖／翻攝自抖音）AI變造影片：「我來大陸不像館長有大幫（成群的人），人馬有專人拍攝我自己拍。」王世堅一身便裝，手提著大包小包，還拿著自拍棒，開心喊我來大陸，甚至還說自己不代表民進黨。AI變造影片：「我是綠營的人，大陸人肯定不歡迎，希望不被揍就行了，我是以個人身分來大陸了，不代表民進黨。」無論臉部表情、還是髮型，都與本人極為相近，但仔細停看聽，其實破綻百出，不僅講著中國口音，底下還有破千則用簡體字留言，似乎是有心人士，利用王世堅用AI深偽技術處理，混淆視聽。資安相關業者張光宏：「現在用網路上免費的AI運算，會給你的解析度都不高，如果是政治人物，要放到網路上的影片，解析度不會這麼模糊，試圖就是希望引起看的人，然後對這個人物產生，所謂的仇恨跟情緒，那這就達到他們想要的目的。」王世堅也緊急在臉書發出聲明，澄清一直都在台灣，未來也沒有去中國相關的計畫。（圖／翻攝自王世堅臉書）資安專家指出，這類影片解析度都偏低，是深偽技術常見的特徵，王世堅也緊急在臉書發出聲明，澄清一直都在台灣，未來也沒有去中國相關的計畫，請大家別被不肖人士欺騙，他強調個人不用抖音、YouTube，其他平台出現的內容，一律都不是真的，中國對台認知作戰、假消息攻勢從沒間段，國人千萬別被牽著鼻子走。原文出處：低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」民視影音 ・ 1 小時前
鄭文燦被問參選桃園市長這樣回 凌濤解讀「這伏筆相當多」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導外傳身陷貪污案件的前海基會董事長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，雖然後續傳出鄭表示「心如止水，沒有任何選舉規劃」。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 19 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前