民眾爬大屯山賞向天蝦（3） (圖)

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中

中央廣播電台 ・ 2 小時前