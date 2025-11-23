民眾爬大屯山賞向天蝦（3） (圖)

其他人也在看
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的自由時報 ・ 4 小時前
中信盃黑豹旗》台東體中搭上8強末班車！ 曾睿豪擁有「中指魔球」目標職棒
中信盃黑豹旗16強賽今天進行最終戰，台東體中以9比3大勝興大附農挺進8強，賽後總教練陳峰岳表示，曾睿豪是球隊主力投手，從桃園回到台東體中，他有把場面控制住，球隊也有靠腳程跟長打串連，幫助球隊贏球。曾睿豪透露自己到國中都還是在桃園打球，但故鄉在台東，也算是返鄉打球。TSNA ・ 22 小時前
蘇丹紅化妝品原料流向12業者 石崇良：預防性下架 檢驗結果明出爐
台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中中央廣播電台 ・ 2 小時前
演技派騙子? 稱電動車被鎖"借車錢" 多店家受害
中部中心 ／ 綜合報導一名男子跑到台中北屯一間車行向業者求助，表示自己的電動車被鎖住，必須回苗栗住處拿備份鑰匙，希望店家載他一程，或是借錢給他搭車回家，會馬上來還錢，老闆最後借兩千元，但隔天男子根本沒出現，才驚覺遇到詐騙。老闆氣得把過程po網，引發關注，不少店家紛紛留言，也遇過這名借錢男子，根本是慣犯。民視 ・ 1 小時前
不滿妹遭男友施暴! 兄持刀砍對方手腳後自首
社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導不滿妹妹被男友欺負，哥哥持刀砍人！新北市新莊警方日前接獲一位民眾到派出所自首，表示自己因為心疼妹妹一直被男朋友毆打，一氣之下才會把妹妹的男朋友約出來談判，並拿出預藏的刀子砍傷對方的手腳，訊後警方依殺人未遂罪嫌，將男子移送法辦。民視 ・ 18 分鐘前
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票EBC東森新聞 ・ 4 小時前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 19 小時前