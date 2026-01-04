民眾爭睹狐獴 農場遭騷擾

民眾在臉書ＰＯ文表示在沙鹿發現野生狐獴，農場表示，是民眾帶去散步「放風」。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

有網友在網路ＰＯ出照片，稱在台中市沙鹿區通山路一帶發現三隻野生狐獴，萌寵的樣子吸引網友爭相打電話到附近農場詢問要去看狐獴家族，陳姓農場主人表示很困擾，強調附近常有民眾帶著寵物到都會公園散步，狐獴家族也是民眾帶去散步「放風」，後來當天就帶走了，該農場並未飼養狐獴。

有民眾在網路ＰＯ出照片，三隻狐獴挺立站在路邊，樣子十分可愛，好像是一家人，網友表示，附近有牧場懷疑是牧場飼養，後有網友表示，經查證該照片不是ＡＩ，也不是附近農場飼養，呼籲大家不要到農場騷擾，造成困擾。

在附近養羊等動物的農場陳姓業者表示，該農場只有養牛羊，並未飼養狐獴，附近常有民眾帶寵物到台中都會公園散步，順路走到那裡，他有聽到當天是有人帶著狐獴外出散步放風，後來當天就帶回去了，因為很多人看了網路ＰＯ文一直打電話到農場要看狐獴，造成他很大的困擾。