民眾獻花悼念北捷死者 知名手搖飲老闆放自家飲品還PO文遭炎上急鎖帳

誠品南西店20日停業，有民眾前往獻花、哀悼，而警方也加大見警率力度。（杜宜諳攝）

張文19日針對北車台北車站與中山商圈進行恐怖攻擊，造成3死11傷，事隔一天，許多民眾紛紛到現場獻花悼念死者，未料有知名手搖飲品牌老闆獻花時，還特意放了自家的飲品，遭網友怒轟吃人血饅頭，揚言抵制，嚇得老闆急忙鎖上帳號。

網友在Threads上PO出一段影片，只見一名男子到場獻花，還提著一袋飲料，無論是提袋或花束都印有自家品牌LOGO，放完花後接著放飲料，特意調整好角度後才起身，離去強還拍了兩下手，氣得原PO問「我就問，這時間點大家獻花，你提一袋飲料是要來蹭什麼？不就擺明知道媒體會拍花束來藉機打廣告嗎？」

有知名連鎖手搖飲老闆到場獻花、飲料，卻大刺刺露出自家品牌LOGO，挨轟吃人血饅頭。（翻攝自IG）

網友起底獻花男子竟是手搖飲品牌鄭姓老闆，更發現鄭姓老闆還將照片上傳到自己的IG，憤怒灌爆留言，揚言抵制到底，鄭姓老闆發現遭到炎上後急忙將帳號設為非公開避風頭。

網友轉至手搖飲品牌粉專繼續開罵：「人血饅頭好吃嗎」、「噁心死了，是這樣在宣傳的嗎」、「連死人都能消費你們老闆是真牛逼」、「噁心的行銷，要不要去每一個公墓都放你們的飲料」、「虧我很愛喝你們家的飲料，從此拒買」、「恭喜賺到流量，可惜商譽已經爛光了」、「還是老闆本人來放的，有夠誇張」、「在現場放吃喝的到底在想什麼」、「人血飲料店」、「行銷鬼才耶」、「老闆自己製造公關災難還是第一次看到」。

