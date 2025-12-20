民眾獻花悼恐攻亡者 知名手搖飲老闆放品牌飲料惹眾怒：全面抵制

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲通緝犯張文昨（19）日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。在案發後，誠品南西店自昨日晚間停業至今，門口處有多位民眾擺放鮮花、氣球，哀悼在此攻擊中不幸罹難的亡者；然而，有網友在社群平台上傳一段影片，只見一名男子提著知名手搖飲的飲料袋，和同樣印有品牌字樣的花束擺放在哀悼現場。影片曝光後，引起網友不滿，並揚言抵制該家飲品。

廣告 廣告

多名民眾獻花悼恐攻亡者。（圖／網友@cianchag、＠kevinwang.24 提供）

Threads上今日瘋傳一段影片，疑似手搖飲品牌UG負責人的男子前往案發現場，手持印有手搖飲品牌的飲料袋和印有品牌字樣的花束，放在眾多悼念花束中；隨後，有網友發現，UG負責人今日稍早確實在Threads留言相關照片，並放上在案發現場擺放品牌飲料袋的照片，附文寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」。

貼文曝光後，引入大批網友留言怒轟，認為該名負責人此舉猶如「人血饅頭」，甚至形容為「行銷災難」、「公關翻車」，也有網友揚言發起「拒買UG行動」；目前，該名負責人Instagram與Threads帳號皆轉為私人帳號，品牌方尚未對外做出進一步說明。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

中山站耶誕燈飾今起關閉3日 北捷：以示哀悼

張文犯案「模仿、致敬成分低」！犯罪心理學家點關鍵：這是最危險的 民眾可做3件事自保

台北跨年晚會照常舉辦！ 蔣萬安宣布「維安全面升級」霹靂小組、鎮暴犬都將出動

