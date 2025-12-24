民眾獻花送別余家昶！ 北捷將設悼念牆

北捷、中山商圈上週發生4死11傷的大規模攻擊事件， 57歲余家昶試圖肉身抵擋張文的攻擊，最終不幸身亡，事發過後，有不少民眾都前往案發地點向這位英雄致意，對此，北捷說明，明（25日）起將會於捷運臺北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

民眾前往事發現場哀悼，北捷將設悼念牆。（圖／北捷提供，下同）

北捷說明，在12月19日發生不幸事件後，許多民眾在捷運臺北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。臺北捷運公司徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆。

臺北捷運公司指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

民眾前往事發現場哀悼，北捷將設悼念牆。

