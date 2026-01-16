民眾疑吃到「蟑螂腳」 服務員：是蝦腳 飯店歉：送驗釐清

台南市 / 綜合報導

有民眾到台南一家知名酒店的吃到飽餐廳用餐，卻在其中一道餐點吃到疑似蟑螂腳的異物，當下向服務人員反應，不過對方解釋，那不是蟑螂腳是蝦子的腳，讓當事民眾滿頭問號也無法接受，後續飯店主管為了慎重起見，表示將會送驗來釐清，而衛生局獲報也立即派員前往稽查，查核作業環境 及 食材存放是否有所缺失。

走進餐廳，多種餐點可選擇，可是昨（15）日晚間，有位洪小姐跟家人到台南這間知名酒店吃到飽餐廳用餐，卻吃到了這個，一隻長長的昆蟲腳，很像是蟑螂腳，洪小姐當下立刻跟服務員反應，不過服務人員聲稱，那是蝦子的蝦腳。

當事民眾洪小姐說：「因為我剛好在吃鳳螺，我以為是鳳螺斷裂的殼之類的，結果吐出來一看我才發現是一隻蟑螂的腳，他們的服務人員來，然後跟我們說那是蝦子的腳，副理是跟我們說他們的東西有請營養師那邊送化驗。」

服務人員說是蝦腳，讓洪小姐跟家人滿頭問號，也無法接受，現場還拿了蝦子的腳做比對，看到蝦子的腳比較紅比較長，跟洪小姐吃到的確實不同，後續飯店主管出面，表示將會送驗來釐清。

酒店業者黃佳音說：「針對食材的部分不管是源頭還有處理的過程，我們未來也會做全面的把關跟釐清。」而台南市衛生局獲報，也立即派員稽查，台南市衛生局副局長林碧芬說：「查核作業場所及其食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善。」

實際來到養蝦場，對於蝦子的腳長怎樣，業者這樣說，養蝦業者李堂銘說：「牠(蝦腳)會比較長，牠的腳是圓形的。」蝦子的腳，不管是什麼蝦，都是呈圓管狀，至於洪小姐吃到的這一隻，到底是蟑螂腳還是蝦腳，就等待飯店送驗的結果。

