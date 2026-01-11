民眾疑喝到蟑螂卵鞘！店員當場捏爆竟「爆漿」 大茗發聲明致歉：一中店勒令停業

針對民眾疑喝到蟑螂卵鞘一事，大茗發聲明致歉。（示意圖，取自大茗臉書）

有民眾在昨（10）日發文指出，喝到「像蟑螂卵鞘」，而店員稱是「蕎麥」還當場捏爆，結果爆出液體。對此，大茗也發出聲明說，「一中店勒令於1月11日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境」。

民眾疑喝到蟑螂卵鞘 店員捏爆竟噴汁

有民眾發文說，在飲料店買飲料，喝到一顆異物吐出來，外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵鞘？致電後再拿回店家確認，而店員堅稱那是「蕎麥」。

廣告 廣告

該民眾表示，最讓他恐懼的是，店員竟然直接當著他的面把那顆異物「捏爆」，當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到他，「我很疑惑，蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？「雖然店家已完成退費也表示能再重做給我，但我實在不敢再喝了」。

大茗發聲明致歉！ 一中店遭勒令停業

對此，「大茗」發出聲明說，針對一中店於1月10日晚間發生之「飲品異物」情事，造成當事人的不適與困擾，大茗總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。本事件發生後，公司已立即啟動以下措施：

一、道歉與聯繫：門市已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理。

二、一中店暫停營業執行全面清潔與消毒：一中店勒令於1月11日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

三、啟動內部人員SOP重新教育：公司已針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。

四、配合主管機關查驗：一中店將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。

大茗說，食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

更多鏡週刊報導

大陸冷氣團影響！15縣市低溫特報「恐跌破10度」 明起回溫「早晚仍偏冷」

恐有「1號颱風」生成！ 專家曝：「1月颱」侵台未曾發生過

辛柏毅失聯搜救中！藍委集氣圖「竟大佔C位」 網怒轟：妳是立委不是師姐