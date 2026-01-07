民眾疑誤搭普悠瑪「學生專車」 遭家長拉下車爆衝突

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭有所中學，每週會包台鐵普悠瑪專車，讓學生通勤，但在週日(1/4)晚間，有男乘客疑似誤上學生專車，當場被攔下，但他不願意下車，一旁的家長就上前把人拉下車，雙方爆發拉扯衝突。對此校方也 呼籲 台鐵嚴格管制維護安全。而台鐵表示，專車需經過申請，若不是專車旅客，會加收百分之五十票價、並要求在下一站下車。

遭攔男子說：「打人啦，打人啦，打人啦。」戴著口罩的男子喊得聲嘶力竭，拉著橘色行李箱，站在普悠瑪列車門口，蹲低馬步用力掙扎，卻怎麼也進不了車廂。

遭攔男子說：「我不管你啦，反正我車來了，你為什麼會擋住我。」家長VS.遭攔男子說：「(不要妨礙到學生)，什麼叫妨礙。」從車內到月台上雙方不斷拉扯，而穿深色外套的男子不滿被擋，情緒越來越激動，原來這台列車，根本不是他的車次，而是一台學生專車。

隨車老師陳先生說：「老師是跟我說是在南港站上車的。」隨車老師陳先生說：「學生來找我去處理，那我就到前面去，然後我們把他就是說，請他在下一站，就是要到汐止站的時候下車。」

根據了解宜蘭這所中學，週日晚間都會包普悠瑪號，當學校專車，一路從台北開到宜蘭火車站，但4日晚間7點多，有民眾誤闖專車，不滿在汐止站被請下車，和家長爆發口角及肢體拉扯。

民眾說：「因為最近那個北捷的事情，就會覺得會不會他又是下一個嫌犯，所以還是會比較擔心。」民眾說：「標示說這個是學生包車，一般民眾不要上去，可能就不會造成這個困擾。」

一般民眾聽到消息都緊張，更何況車上師生，就怕有安全疑慮，當事學校校長游文聰說：「我覺得這個部分可能要跟台鐵要求比較嚴格管制，因為孩子在上面，安全問題是我們最擔心的。」

對此台鐵也表示，專車採定員申請，若沒有購票或持失效票，可以得拒絕乘車，而非專車旅客在途中被發現，會加收百分之50的票價，並要求在下一站下車，針對搭車衝突，校方也請台鐵合作，嚴格管制上車乘客，避免通勤維安出現漏洞。

