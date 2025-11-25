民眾瘋出國！他疑惑台灣山海景輸國外？一票人點出2大關鍵：視覺被破壞
生活中心／王文承報導
隨著國旅價格水漲船高，許多人在規劃旅遊時，反而更傾向出國遊玩，覺得相較之下CP值更高。不過，一名從未出國的網友表示，台灣有山、有河、有海，其中山脈面積更占全島70%，高聳的山脈相當壯觀。他在觀賞國外大自然的照片後，不禁好奇詢問：「台灣風景真的有輸國外嗎？」貼文曝光後，掀起網友熱議。
他問台山海景輸國外？一票人點2大關鍵
一名網友在網路論壇《PTT》上發文指出，國外許多自然風景也都是依山傍水，和台灣的景色其實相差不大，因此讓他更加疑惑：「台灣風景真的有輸國外？」
貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛贊同台灣自然景色的美麗，「我上禮拜去桃園小烏來瀑布，我覺得超猛」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的」、「台灣自然風景包含山脈海海岸，都很漂亮」、「爬過百岳就知道，台灣的高山景色不會輸」。
不過，也有網友指出，問題不在於風景本身，而是被街景破壞了視覺，「灣自然風景包含山脈海海岸，都很漂亮，但街景和市區很醜」、「自然景觀還可以，問題是其他，比如人物或建築」、「風景沒輸，街景被虐爛」、「首先台灣人工建築風格非常亂 扛棒大小不一 導致沒美感」、「風景可能古代很好看 但現在時常放眼風景 到處是破壞美感的建築物」、「房子街景超醜」、「風景沒輸，輸的是人」、「台灣的景點特色，淡色系生銹鐵皮屋」、「自然景觀還可以 問題是其他 比如人物或建築」。
也有人認為台灣觀光至今的問題出在相關配套不完整，「台灣整體思維上並沒有很喜歡觀光業」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少很短」、「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」。
更多三立新聞網報導
開盤／台股暴衝613點重返2萬7！台積電飆50元 AI回魂熱氣再燃
3000萬退休金也救不了！老夫妻因兒子1態度忍痛斷聯 只為保留晚年尊嚴
AI來襲 黃仁勳警告聰明人將是最廉價！親揭這4人格特質會翻轉命運
冬季衣服曬不乾？黃金5小時內不乾恐狂長菌 達人教5招室內快乾祕訣
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 12 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 12 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 23 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 12 小時前
2025農曆十月運勢出爐：「這生肖」事業運大滑落 3生肖準備發大財
想發財千萬別錯過！2025農曆十月（國曆11/20～12/19）「補財庫」最強吉日即將到來！這個被稱為「小陽春」的開運月，是向水官大帝懺悔、扭轉運勢的絕佳時機。恭喜屬虎、龍、狗的朋友，本月運勢旺翻天！健康2.0 ・ 1 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 21 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 1 天前