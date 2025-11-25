民眾瘋出國！他疑惑台灣山海景輸國外？一票人點出2大關鍵：視覺被破壞

生活中心／王文承報導

一名從未出國的網友表示，台灣有山、有河、有海，其中山脈面積更占全島70%，高聳的山脈相當壯觀，不禁好奇詢問：「台灣風景真的有輸國外嗎？」（圖／觀光局提供）

隨著國旅價格水漲船高，許多人在規劃旅遊時，反而更傾向出國遊玩，覺得相較之下CP值更高。不過，一名從未出國的網友表示，台灣有山、有河、有海，其中山脈面積更占全島70%，高聳的山脈相當壯觀。他在觀賞國外大自然的照片後，不禁好奇詢問：「台灣風景真的有輸國外嗎？」貼文曝光後，掀起網友熱議。

他問台山海景輸國外？一票人點2大關鍵



一名網友在網路論壇《PTT》上發文指出，國外許多自然風景也都是依山傍水，和台灣的景色其實相差不大，因此讓他更加疑惑：「台灣風景真的有輸國外？」

貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛贊同台灣自然景色的美麗，「我上禮拜去桃園小烏來瀑布，我覺得超猛」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的」、「台灣自然風景包含山脈海海岸，都很漂亮」、「爬過百岳就知道，台灣的高山景色不會輸」。

不過，也有網友指出，問題不在於風景本身，而是被街景破壞了視覺，「灣自然風景包含山脈海海岸，都很漂亮，但街景和市區很醜」、「自然景觀還可以，問題是其他，比如人物或建築」、「風景沒輸，街景被虐爛」、「首先台灣人工建築風格非常亂 扛棒大小不一 導致沒美感」、「風景可能古代很好看 但現在時常放眼風景 到處是破壞美感的建築物」、「房子街景超醜」、「風景沒輸，輸的是人」、「台灣的景點特色，淡色系生銹鐵皮屋」、「自然景觀還可以 問題是其他 比如人物或建築」。

也有人認為台灣觀光至今的問題出在相關配套不完整，「台灣整體思維上並沒有很喜歡觀光業」、「自然景觀沒輸，但相關配套和發展輸爛」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少很短」、「我覺得易達性跟配套設施幾近於沒有」。

