民眾瘋「0050」貸款也要買 分析師：慎防風險

不少投資人想掌握台股成長紅利，會選擇台股ETF，加上近來台股大盤加權指數表現亮眼，有網友在社群上發現，不少人討論貸款買0050，甚至指出這種氛圍幾個月內可能會出問題，也有人認為，最近台股有點過熱，連路邊阿嬤聊天的話題都圍繞股票。對此，網友看法兩極，有人認為買0050是正確的，但在台股3萬點的高點時借錢投資則不妥；也有人表示，0050就是要放長期。

分析師翁偉捷指出，比較不鼓勵用借貸方式投資，尤其在歷史相對高位、缺乏歷史參考依據時，更是風險很大的時期。

地緣政治緊張升溫 台股週三爆量下跌513點

台股在連日大漲後，21日受到歐美政經緊張局勢升溫影響，美股主要指數期貨重挫，也拖累台股表現，尾盤跌幅擴大，終場下跌超過500點。權值股台積電收跌35元，收在1740元；聯發科和鴻海股價也同步下挫。記憶體族群成為重災區，晶豪科股價跌停，南亞科終場下跌21元，跌幅超過7%，華邦電股價收跌7.5元。

分析師翁偉捷表示，記憶體從去年第三季開始持續上漲，已出現估值偏高的情況，本就容易受到市場氛圍或消息面的影響而波動。股市震盪也考驗投資人的判斷力與自制力。

