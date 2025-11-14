民眾登記領普發1萬被鎖帳戶 銀行：多與其他風險列管有關

一名住在南投的媽媽秀出手機，明明她和2個小孩的普發現金共3萬元，已經在12日顯示入帳，但當她要進行轉帳時，卻發現無法轉帳，螢幕上顯示請確認帳戶是否可正常使用。

受害民眾李小姐表示，「擾民啊，因為那個錢是行政院匯進去的，不是說奇奇怪怪的帳戶匯進來的，你還給我鎖起來，我就蠻奇怪的。」

由於住家附近沒有分行，這名媽媽為了解鎖帳戶，只好載著小孩從南投騎車到彰化，才成功解鎖帳戶。

事後銀行回應，不會因為普發1萬元交易鎖定帳戶，被鎖定的帳戶多為過去因其他風險因素列管，和這次普發作業無直接關聯。金管會回應，沒有任何案例是因為普發現金1萬元入帳，被列為管控帳戶。

廣告 廣告

相較這名媽媽因帳戶被鎖滿肚子氣，屏東縣獅子鄉因為沒有郵局和ATM，委由派出所代為發放，普發現金1萬元。

警方說，「剩下3包你還要不要拆？」提領民眾回應，「我就不拆了啦。」

全民領普發1萬持續進行，據財政部統計，截至14日為止，已有1068萬人領到1萬元。

從17日開始，民眾只要到16家指定金融機構的ATM，看到普發現金的識別貼紙都能領，如果是本人領取，只要用自己提款卡和密碼，輸入身分證和健保卡卡號就能領；如果是未滿13歲孩童，則由法定代理人代領，一樣使用代領者的提款卡、密碼和身分證字號，但健保卡得輸入孩童卡號。

財政部次長阮清華指出，「ATM領現都不會收這個手續費，民眾也可以跨行來領取非常地方便。」

金管會主秘林志吉說，「如果這個帳戶已經結清了，你空有一張卡片那當然也沒有用，或者是說這個帳戶被警示或者被管控，也會落到剛剛沒有辦法提領出來的問題。」

財政部表示，全台提供領現的ATM有2.8萬多台，覆蓋率超過8成，如果遇到ATM顯示暫停服務或沒吐鈔，都可撥打ATM旁的客服電話，協助處理。

更多公視新聞網報導

普發1萬明日起開始登記 最快11日入帳

普發1萬11/5開放網路登記 財政部籲防詐騙簡訊

屏花東3偏鄉普發現金 今起至分駐所登記造冊

