「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領 陳琬惠呼應在宜蘭所提出的「南港東移」的發展方向。

▲「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨二O二六共同政策綱領要「壯產業」。民眾黨提名宜蘭縣長參選人陳琬惠呼應在宜蘭所提出的「南港東移」的發展方向。（取自陳琬惠臉書）

「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨二O二六共同政策綱領於今（十八） 日在共同政見中， 民眾黨提出要「壯產業」，更要促進「產業發展升級」，民眾黨提名宜蘭縣長參選人陳琬惠也呼應在宜蘭所提出的「南港東移」的發展方向。

陳琬惠表示，自從二O二四年台灣民眾黨提案修訂《財政收支劃分法》以來，歷經多方折衝，終於完成了廿五年來的重大改革。財劃法修正，把資源還給地方，把權力還給人民。因此民眾黨也將本於「民眾的事，我們的事」，把每一分錢用在刀口上，讓宜蘭可以青年返鄉回流、產業成功轉型。

近期陳琬惠也與柯P一起實際走訪宜蘭縣的產業，發現要妥善協助宜蘭縣產業升級，要促成的事情，也就是民眾黨的共同政見正在推動的：第一件事情就是促進青年返鄉。近幾年台北市人口外流到周邊區域，然而相比新北、桃園人口還在成長，宜蘭人口自二O二二年起已經連續三年少於四十五萬人，十五至六十五的工作人口十年間就少了二點五萬人。所以「南港東移」的首要工作在「留才」，除了發展創生基地、解決青年居住問題、提供充足教養下一代的資源，打造青年就業聚落之外，我們的共同政見中也將整合資源提供青年「返鄉津貼」。

第二件事情是開發充足、穩定低碳電力。宜蘭縣百分之九十五的電力都來自外縣市的和平電廠。AI時代來臨，算力就是電力、電力就是競爭力，台積電董事長魏哲家最近也對台灣缺電問題表示擔憂。還好，宜蘭擁有豐富的地熱資源，過去陳琬惠推動《再生能源發展條例》修法促進地熱發電發展，現在中研院團隊已經證明宜蘭的地熱具高度開發潛力。民眾黨的共同政見中也強調，會務實推動再生能源設施，嚴守環境友善原則，強化與在地社區的溝通協調與公民參與。

第三件事情是完善交通路網、鼓勵低碳運輸。全力支持宜蘭高鐵、雪隧優化、台62線延伸優化宜蘭交通「三箭齊發」。尤其是台62線延伸，才能確保貨運暢通。打破雪山隧道禁行大貨車的運輸瓶頸，讓大貨車、貨櫃車能更有效率地往返基隆港、台北與宜蘭之間。更要增加TPASS多元方案、老人金卡擴大補助用於交通，滿足不同族群的交通需求。