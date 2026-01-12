民眾目擊廢車、竹材超載 南投違規載運頻傳

拖吊車車斗一連疊了3輛廢棄車輛，後方又拖了一台廢棄計程車，就這樣行駛在道路上，讓民眾直呼太誇張。

目擊民眾說，「有點危險的感覺，都撞到那個樹了。」

民眾開車只能保持距離，就怕隨時會掉下來。民眾在南投市目擊這部拖吊車，只用簡單的方式將廢棄車輛固定，總共拖了4部，不僅高度明顯超出視線，行經路口時，幾乎要掃到電線桿與路旁樹木，讓周邊用路人捏一把冷汗。

南投縣民表示，「如果翻掉、撞到人，該怎麼辦？」

南投縣民說道，「開車的話，如果有東西掉下來，真的很危險，隨時都有可能性，還是不要載那麼多超重的感覺。」

另外在南投竹山也有民眾目擊這部貨車，後方車斗載了大量的竹材，堆疊相當高，擋住後方用路人視線，尾端也突出了車斗不少。而堆疊的重量疑似不均，整輛貨車明顯歪斜，後方駕駛人不敢靠近，就怕隨時發生意外。警方表示，如果確認違規事實，將依法開罰。

南投竹山分局第四組組長曾英浩表示，「如超過規定，得依《道路交通管理處罰條例》29條，處汽車所有人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。」

警方表示，裝載貨物高度自地面算起，大型車不得超過4公尺、小型車不得超過2.85公尺，如超過規定除了開罰，也會責令改正或禁止通行，之後也會加強取締力道。