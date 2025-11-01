民眾目擊：浮屍漂在微風運河！7旬婦「身無證件」身分、死因仍待查

記者陳弘逸／新北報導

新北市蘆洲區昨天（1日）有民眾驚見有人漂浮在微風運河，落水者為年約70歲的婦人，拖上岸已明顯死亡。(圖／PIXABAY)

新北市蘆洲區昨天（1日）有民眾驚見有人漂浮在微風運河，嚇到趕緊報案求助，警消獲報到場，將人拖上岸，落水者為年約70歲的婦人，已明顯死亡未送醫，身上並無攜帶證件，無法確認身分，初步研判，無外力介入及明顯外傷，後續將報請檢方相驗，釐清死因，查明身分並聯繫死者家屬。

警消於昨天（1日）上午10時許獲報，有民眾發現有人漂浮在蘆洲區微風運河河面；相關單位到場，將人撈上岸，已明顯死亡；死者身上沒證件，身分待查，從外觀研判為年約70歲的婦人。

後續警方將追查死者身分、落水原因，並報請檢方相驗，釐清死因，查明身分後將聯繫死者家屬。

