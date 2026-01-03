民眾直擊前立委座車「逆向違停」 邱毅挨轟稱：不知情

台北市 / 綜合報導

有民眾昨(2)日行經台北市大安仁愛路巷口，見一輛黑色車輛逆向行駛，還違規停在紅線上，仔細看發現從後座下車的，竟是前立委邱毅。警方表示，將進一步調閱監視器，通知駕駛到案說明。實際致電邱毅，他表示平時開車都是司機在處理，自己並不知情。

黑色轎車緩緩右轉進入巷弄，右方斑馬線的路人，只能被迫在原地等待，轎車則打上雙黃燈停靠牆邊，目擊民眾說：「這逆向停真的是服了他。」狹窄巷弄車子來來去去，行人穿梭車陣，但黑車大搖大擺，逆向停在車道上。

目擊民眾說：「政治人物，你沒看到那是誰喔。」政治人物，男子淡定從容開門下車，接著步行離開，民眾看到忍不住驚呼這人好眼熟，不是前立委邱毅嗎，華視新聞記者李思琪說：「實際回到事發的巷弄，可以看到這裡雖然是雙向通行，地上也有明顯的車行方向箭頭，不過當時邱毅坐的那輛車，卻是逆向停在全天候禁停的紅線路段，明顯已經違規。」

可以看到這裡雖然是雙向通行，地上也有明顯的車行方向箭頭，不過當時邱毅坐的那輛車，卻是逆向停在全天候禁停的紅線路段，明顯已經違規，不只地上有紅線甚至牆上都貼著，紅線拖吊區請勿停放任何車輛的告示牌。

事發在昨日晚上6點多，當時邱毅準備要回家，但車輛不但沒有禮讓行人，還逆向且不依順行方向臨時停車，3項檢舉若都成立，最高可以處8400元罰鍰，大安分局新生南路派出所所長林意翔說：「本分局將進一步主動調閱，警用監視器影像資料，通知本案駕駛到案說明。」

邱毅說：「我不知道這個事啦，我都是司機在處理的，這件事我不回應了，我根本不知道這個事情。」實際致電邱毅，他簡單回應都是司機處理，但畢竟是公眾人物，一舉一動外界難免仍拿放大鏡檢視。

