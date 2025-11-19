民眾省荷包！健保費確定「明年不調漲」健保會：維持現行費率5.17%

記者簡浩正／台北報導

健保會審議明年健保費確定不漲，維持5.17%。（圖／資料照）

健保費確定明年不漲。衛福部日前已通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額一口氣增加新台幣531億元，達到9883.35億元，接近兆元規模，讓外界擔心是否保費會調漲。衛生福利部全民健康保險會今（19）日召開會議，依明年總額協商及健保署資料提出結果，安全準備金還是有2個月、未低於水位，審議明年健保費確定不漲，維持5.17%。

依現行《全民健康保險法》規定，健保的安全準備金依法必須達到1個月以上，若不足一個月水位，基於健保收支連動，就必須調漲健保費來因應。

衛福部長石崇良今年九月上任前，與媒體見面時明確表態「明年漲保費機會很低」，但是健保財務仍需開源節流。開源部分包含討論補充保費調整、增加政府挹注，至於節流的重點在於健康促進，健保研擬和商業保險業者合作等。

健保會今日舉行會議，審議全民健康保險2026年度一般保險費率。衛福部健保會執行祕書周淑婉會後接受媒體電訪說明，依健保署最新精算結果顯示，明年光就健保收入而言，尚不包括政府撥補的公務預算，安全準備金就可達到2個月。因此明年不會調漲健保費，維持現行費率5.17%。

周淑婉說，也由於健保的安全準備金還有餘裕，會議中健保會委員們就沒有特別討論太多；另，媒體詢問委員今日是否有討論「補充保費」部分？她則說衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今日也沒有特別著墨這一塊。

衛福部健保會今年9月24日歷經13小時協商，宣布醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4大部門預算全數達成共識，完成協商，為2002年有協商制度以來的首次，且各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，為史上首見，總額高達9883.35億元。

根據115年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加276億元，其餘可供協商空間為239億元。健保會已於今年(114年)9月24日依衛福部交付行政院核定之115年度健保總額成長率範圍(2.942%~5.5%)，在歷經13小時的討論後，完成明年(115年)度總額協商工作。

