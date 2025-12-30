民眾眼睛雪亮 別牽拖雙城論壇

2025上海台北雙城論壇甫落幕，解放軍新一輪圍台軍演便無預警登場。民進黨見獵心喜，嘲諷台北市長蔣萬安高喊「雙城好、兩岸好」卻換來共軍戰機呼嘯、軍演壓境，「難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？」然而，戲謔歸戲謔，真相是大陸對台施政更具區分度：願意交流，對岸大門敞開，春風化雨；若選擇對抗到底，北京則橫眉冷對，重拳相向。

雙城論壇從2010年創辦以來從未中斷，是兩岸城市交流的一張名片。自賴清德上台以來，中央政府對論壇百般刁難，但兩市均有強烈的交流意願，北京也樂觀其成。儘管陸委會拒絕上海市台辦主任和9名大陸記者參加2024年的論壇，上海市代表團最終仍如約而至。雖然2025年的論壇又被當局拖到年末，蔣萬安更是因北捷隨機殺人事件後續處理只能當天往返，但上海方面還是為台北客人準備了紅地毯。

雙城論壇的舉辦固然日益艱困，但漫長的16年積澱下49份惠澤兩地民眾的備忘錄，堪稱是兩岸關係的風向標，也是大陸不懈推進兩岸交流合作的縮影。在2024年的「馬習會」上，大陸國家主席習近平更是承諾只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞坐下來接觸交流就沒有障礙。

在對交流合作拍手稱快，對台灣同胞笑臉相迎的同時，北京對油鹽不進的民進黨政府就越來越不客氣了。自2022年夏天以來，解放軍圍台軍演已成常態化練兵備戰，且艦機不斷迫近台灣本島的海岸線。對於此次「正義使命－2025」軍演，大陸國防部點名就是針對「台獨分裂勢力與外部干涉勢力」。更重要的是，在「央視軍事」發布的視頻中，大陸軍方人士毫不諱言演習的關鍵字之一就是「斬首」，隨時對「台獨」首惡分子精準制裁。矛頭直指的對象不言而喻。

過去綠營總是宣傳槍炮無眼，控訴大陸窮兵黷武，軍演危及台灣民眾安全，北京多少還有點顧慮。然而，隨著現代戰爭科技含量尤其是智慧化水準的提升，解放軍精確打擊的能力越來越強。換言之，大陸常掛在嘴邊的「絕非針對廣大台灣同胞」這句話的可信度越來越高。相反地，賴政府打著「全社會防衛韌性」的幌子，想讓台灣老百姓做擋箭牌，已經引起台灣社會的不滿。

於是，一邊是解放軍大軍壓境，另一邊是台灣民眾生活如常，也就不足為奇。畢竟絕大多數的台灣民眾與「台獨分裂勢力」無涉，更與「外部干涉勢力」無關，沒什麼好擔心的。有網路民調顯示，只有6％的台灣人將軍演歸咎蔣萬安赴大陸交流，94％痛批就是因賴清德吹牛「中國至今沒有越雷池一步是因實力不夠」。看來，民眾的眼睛確實是雪亮的。（作者為大陸大學教師）