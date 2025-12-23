民眾票選解決用路痛點 內政部攜手地方推動友善環境、減少道路挖掘

內政部次長董建宏（前排中）出席道路養護管理及人行環境無障礙考評頒獎典禮。（圖：內政部提供）

內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」等三項計畫，今天（23日）舉辦年度考評成果頒獎典禮。內政部次長董建宏表示，從111年至今，內政部總共補助地方政府完成287所學校周邊通學環境改善；今年更首度把「學區周邊道路環境及通學安全性」納入單獨考評，希望藉此鼓勵地方政府更積極降低學區交通意外事故風險；同時，也新增「民眾票選路段改善幅度」獎項，讓政府相關單位能更精準、更優先解決民眾生活交通的痛點，提升道路品質與保障用路人的通行權益。

廣告 廣告

董建宏說明，除了考評新作法之外，內政部也針對都市公園綠地無障礙環境，邀請學者專家及身心障礙團體一同實地勘察，兩年來已經完成全國66處公園「出入口」、「通路」、「設施」及「標誌」等項目，加速公園無障礙環境的建置；另外，目前全國「共同管道」建設已經規劃434處，管道長度大約5050公里，投資經費大約892億元，其中已完成「共同管道」長度達到2947公里；進行中長度為738公里，規劃設計中長度則有1369公里，強調中央會持續和地方合作，加速建設「共同管道」。

董建宏表示，本次道路無障礙考評，由台北市及台中市獲得優等；新北市、桃園市、臺南市、高雄市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市及嘉義縣為甲等；至於「公園綠地」無障礙環境，則由台北市與桃園市獲得特優；臺中市、臺南市、高雄市及彰化縣為優等；「共同管道」建設部分，由台北市、新北市、桃園市獲得優等。（張柏仲報導）