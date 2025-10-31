民眾稱未加酷澎會員卻遭扣會費 數產署：將檢討訂閱制規範

網路購物相當便利，在家動動手指就能把想要的東西買回家，不過也要留意陷阱。日前有民眾陳情，表示在酷澎購物後在沒有加入WOW會員的情況下，收到帳單才發現竟然被自動扣了會員費59元；也有民眾表示，取消會員的手續繁瑣，會一直被引導到繼續訂閱。

酷澎使用者翁小姐指出，「它其實不是很直覺的一點就有，我覺得取消沒有很好找，而且我覺得它就是會一直引導你要再續訂。」

民進黨立委李坤城表示，「我們也懷疑是不是酷澎是否有變相強制收費、被迫自動續訂，還有取消程序複雜的這些問題。」

數產署表示，針對「未入會卻遭扣款59元」等案已經要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。

數位產業署長林俊秀回應，「像我們就會要求他以後這種訂閱制跟自動續約要多多宣傳，不要埋在深層底下，取消跟退款進度一定要透明，再來就是他一定要保持暢通的客服管道。」

行政院消保處長鍾瑞蘭說明，「免費期間或者優惠期間多長，那期間屆滿以後如何獲得當事人同意，那接下來就是說如果當事人不願意續約，取消要非常地容易。」

酷澎則回應，虛心接受各主管機關對WOW會員服務的建議，每一位WOW會員的服務啟用都會告知會員的權益與條款，且於App中點擊確認後才會生效，顧客可以隨時透過電話、App、線上客服3種方式取消訂閱，也會持續精進消費者介面以提供清晰的資訊揭露，最高標準的消費者保障。

