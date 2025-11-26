民眾稱麥當勞內用杯「有怪味、不舒服」 當晚消化道灼傷送急診 官方出面回應了

桃園市議員詹江村爆料，有民眾近日到台中麥當勞新大雅店用餐，在店內使用重複清洗的內用飲料杯，喝飲料後「感覺奇怪且不舒服」，當晚就被急診送醫，並診斷出「消化道灼傷」。（示意圖／翻攝台灣麥當勞官網）

國民黨籍桃園市議員詹江村爆料，有民眾近日到台中麥當勞新大雅店用餐，在店內使用重複清洗的內用飲料杯，喝飲料後「感覺奇怪且不舒服」，向店內幹部反映後並未獲得積極回應，當晚就被急診送醫，並診斷出「消化道灼傷」。對此，詹江村指出，自己致電當是店家主管，多方提出問題，卻始終得到對方重複「由總公司回應」的罐頭答覆，怒批業者迴避問題。麥當勞則指出，除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映，後續將持續關注顧客身體情況，並積極配合主管機關的監督。

詹江村今（26）日在臉書發文指出，當事民眾日前到台中麥當勞新大雅店用餐，使用店內杯喝飲料後感覺「奇怪且不舒服」，跟門市幹部反應後，對方竟回覆：「妳覺得奇怪幹嘛還一直喝」、「休息一下就好」。民眾返家後越發不舒服，當夜就送急診被醫師診斷為消化道灼傷，當事人家屬則質疑麥當勞在清洗內用杯時，可能使用違法清潔液，才造成顧客食道灼傷。

詹江村在貼文中貼出當事人的醫院診斷證明書，並強調當他致電詢問門市主管有無此客人、有無此事、是否報請衛生局調查，對方均以「由總公司回應」作答，讓他痛批「請踹共不要迴避」！

對此，麥當勞回應，「關於11月21日顧客至餐廳櫃台反映飲料有異味，麥當勞非常重視；除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映。後續我們將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。」

