民眾稱「帶小孩被發寧靜車箱圖卡」 高鐵急澄清「沒有此事」：別以訛傳訛

有民眾於臉書上指控，帶小朋友搭高鐵卻被發「寧靜車廂」圖卡。對此，高鐵今（30）日表示，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，「懇請各界切勿以訛傳訛」。

針對民眾臉書指控，高鐵人員發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，高鐵公司今日接獲反映、詢問，有民眾臉書描述：其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片一事，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

高鐵重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

為避免誤會，高鐵也於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」之意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

高鐵也懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

