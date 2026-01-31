「民眾第一、國家至上」 黃國昌卸任立委：新的旅程即將開啟

黃國昌表示，自己不曾有一刻忘記，我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。（圖／取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌30日正式卸下立委一職，並於臉書發文表示，「民眾第一、國家至上」，自己不曾有一刻忘記。懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。「新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好」。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，黃國昌指出，伴隨著院會結束，自己完成了本屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空。

黃國昌說，過去二年，感謝每一位公民朋友對台灣民眾黨黨團的鼓勵與鞭策，作為黨團總召，我要特別感謝珊珊、昭姿姊、春城兄、玉珍、國成兄、憶君、啓楷、書彬和全體黨團辛苦的工作夥伴們，因為有大家的共同努力，才能兌現2024年大選時提出的諸多政見。「在讓台灣向前邁進的道路上，有各位的相伴，國昌銘感五內」。

黃國昌表示，也要代表黨團，由衷向韓國瑜院長、江啟臣副院長、周萬來秘書長，以及立法院所有的職員們，謝謝您們對黨團的照顧與協助。

黃國昌提到，這幾天很多中國國民黨的委員同事們向自己道別，也勾起了許多的回憶。在與包括傅崐萁總召、孟楷、思銘、鴻薇、智強、沛祥等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案，實現民進黨在野時曾對人民的許諾，從國會改革、司法改革、財政改革、居住正義、勞工權益和打詐懲奸，更讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。

