民眾籲調查宏福苑遭逮 中駐港國安公署：嚴懲以災亂港

香港宏福苑大樓26日發生火警，釀逾百人死亡。（AP）

香港大埔宏福苑日前發生火警，造成嚴重死傷，事後，有民眾在網路發起連署，呼籲政府徹查，但發起人隨即被港警國安處依涉嫌意圖煽動拘捕，中國駐港國家安全公署昨（29日）也發聲表示，支持港府依法嚴懲反中亂港分子的「以災亂港」行徑，並強調任何危害國家安全的行為都將受到法律追究。

中國駐港國家安全公署昨日在官網發布「堅定支持香港特區依法嚴惩『以災亂港』行徑」的聲明，指出中央、特區政府及社會各界都投入救援，但仍有人藉事故散布假訊息、攻擊政府救援工作，試圖挑起社會撕裂，煽動對特首及官方的怨恨。

廣告 廣告

公署發言人表示，特區政府在事故處理中承擔起主要責任，帶領各界發揚「獅子山精神」投入救災與善後工作；同時，政府部門也陸續澄清各項流言，指出部分言論刻意扭曲事實，意圖藉災難煽動情緒，公署呼籲民眾保持判斷，避免被打著「為民發聲」名義的行動所誤導，並與政府協力完成後續工作，協助受災居民儘快恢復生活。

香港民眾獻花哀悼罹難者。（AP）

公署發言人強調，駐港國安公署自2020年成立以來，一直依法律職，持續防範及打擊危害國家安全的行為，隨著《香港國安法》及《維護國家安全條例》逐步落實，香港已進入更完善的國安法治階段；公署也重申，將支持港府依法處理任何企圖「以災亂港」的反中亂港分子，相關人士必將受到法律追究與嚴懲。