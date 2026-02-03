民眾網購雨衣竟印「雲林縣工務處」 縣府要查

雲林縣 / 綜合報導

有民眾日前在網路上發文說他買了4套雨衣，沒料到收貨後上面印著「雲林縣工務處」字樣，質疑公家機關的雨衣怎麼會流入市面？對此，雲林縣府交工局指出，工務處早在2年多前就改名為交通工務局，雨衣款式也全面換新，不排除是廠商將庫存拿出來販售，將請政風單位調查這件舊款雨衣怎麼會流入市面？

民眾在網路上貼出一張照片，這件橘褐色雨衣，上面印著雲林縣政府工務處的字樣，他說這件雨衣是他買的，但拿到手後卻發現雨衣疑似跟縣府同款，讓他質疑到底是怎麼一回事。

雲林縣政府交工局長汪令堯：「這個賣出去，人家穿出去招搖撞騙也不好。」

雲林縣府交工局人員，拿出新的雨衣出面澄清，說早在2年多前，縣府就把工務處改名成交通工務局，當時的雨衣就已經全面更新，換成這套黃綠色的款式，而這套橘褐色，則是過去單位還叫作工務處的時期，配發給同仁們穿的。

雲林縣政府交工局人員：「這一套廠商說105年就停產了。」交工局人員從家中翻出這件舊雨衣，除了有使用的痕跡，也因為時間久遠衣服出現脆化的情形，同時也秀出採購單據，舊款雨衣在2014年採購51套，2015年再追加採購10套，12年過去了雨衣早就已經停產，那民眾拿到的雨衣，到底從哪裡來？

雲林縣政府交工局長汪令堯：「我們請政風處在了解，接下來可能也去跟相關的販售單位去了解，巡查，到底這個東西是怎麼來的，怎麼會販賣到市面上。」

交工局認為，除了廠商將過去的庫存再販售之外，也有可能，是局內的人員將雨衣對外販賣，目前已經請政風處介入了解，要找出舊款雨衣流出市面的來源。

