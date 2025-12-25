民眾肯定警察辦案辛勞 中正一分局湧入花籃、卡片

張文19日犯下隨機殺人案震驚全台，後續因一連串模仿效應引起社會恐慌，但昨晚平安夜北車旁的中正一分局湧入大量花籃與民眾手寫卡片，感謝員警堅守崗位守護民眾安全。

北市中正一分局平安夜湧入花籃與感謝卡片。（圖／翻攝畫面）

中正一分局今發佈新聞稿指出，昨晚平安夜警方持續堅守崗位守護街頭平安，但同仁們陸續收到了民眾親手寫下的感謝小卡，卡片上寫滿對警察的深深感謝，也提到近期在捷運站、車站等公共場所，總能看見警察的身影，這份無聲的守護讓人感到格外安心。

一名高中生手寫感謝卡片。（圖／翻攝畫面）

民眾手寫卡片提醒警察要好好休息。（圖／翻攝畫面）

感謝卡片中寫下「警察先生辛苦了」、「看到你們就覺得心安」、「請不要在意外界的惡言，我們一直支持你們」，這些簡單卻溫暖的話語，在寒冷的夜裡，為警察帶來了難以言喻的力量，也有民眾寫下祝福，盼望世界和平逝者安息，字字句句令人感動。

廣告 廣告

民眾平安夜手寫卡片感謝警察辛勞。（圖／翻攝畫面）

對此中正第一分局表示，警察工作繁重又夾帶風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量，這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

民眾提醒警察天冷讓人暖心。（圖／翻攝畫面）

中正一分局強調，將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵，因為平安夜的真正意義，正是讓每一個人都能平平安安回家。

延伸閱讀

揚言過年犯案！南投20歲裝潢工「稱是張文同夥」遭羈押

張文父母「恐患憂鬱症」 醫：高度創傷、但又無法表達痛苦

張文平板再解密！驚見買武器時「必搭飛機杯與潤滑油」