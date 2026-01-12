民眾腹痛逾1個月 醫師：腫瘤引發嚴重腸套疊 (圖)

其他人也在看
每天早上1杯黑咖啡卻愈喝愈胖？醫揪「真正元凶」 超多人中招
35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。 高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人 台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出，一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。林毅欣主任提醒，以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 6
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 2
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
陳昭姿稱「子宮本就是工具」 婦產科名醫施景中駁斥：醫學院沒有老師這樣教
立法院9日排審《人工生殖法》修正草案期間，民眾黨立委陳昭姿發言指出，自己醫學院畢業，並稱「子宮本來就是工具」、「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，相關言論引發爭議。對此，台大婦產科名醫施景中發文反駁，直言「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。太報 ・ 1 天前 ・ 20
抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵
[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。 根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。 針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照
「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沾醬控快看！醫示警「5種醬」超傷腎 護腎改用這2味提鮮
台灣人吃飯最愛沾醬，黑白切或火鍋少了那一味就不對勁。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，市售醬料隱藏高鈉、高磷與高鉀風險，長期重口味可能讓腎功能亮紅燈。他建議大家多利用天然辛香料或香草來取代人工調味，在滿足味蕾的同時也能好好守護腎臟健康。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
趙學煌重癱26年不幸病逝 醫：肺炎是最致命殺手
藝人趙學煌昨日病逝，享年69歲，他在重癱25年後，自去年11月因肺炎、腦炎就醫，病情始終未見好轉。根據門諾醫院衛教資訊，器官發炎一直是長期臥床病患的致命殺手，其中肺炎更是臥床病人最大威脅。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 27
雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8
腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
別再說沒預兆！900萬人研究證實：99％心肌梗塞都與「這4件事」有關
心肌梗塞或中風發生時，往往讓人感到措手不及，但最新大型研究顯示，這些致命危機其實「極少」在毫無預警的情況下發生。一項針對超過900萬人的跨國數據分析發現，高達99％的心血管疾病發作，事前都已出現四大危險因子的其中之一，分別是：高血壓、高膽固醇、高血糖與吸菸。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男性40歲起出現更年期 醫：留意「睾固酮下降」警訊
一名約50歲的男性，發現越來越無法「重振雄風」，讓他越來越沒自信，只好靠著吃壯陽藥來維持夫妻的和諧。求診中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉，李聖偉醫師先抽血檢查，發現男性的指數出現賀爾蒙下降的情況，因此，透過吃藥和打針劑，不到半年的時間，男性患者重現男性雄風。泌尿科李聖偉醫師指出，隨著年齡增長，男性體內荷爾蒙睪固酮也會逐漸下降，男性約從40歲起，睾丸功能便開始衰退，平均會以每年1%至2%的速度減少，若低於標準值，可能導致「男性更年期」的發生。李聖偉醫師表示，男性更年期常見的兩大症狀，包括性慾降低、以及勃起硬度不如以往。除此之外，也可能伴隨容易疲倦、精神不濟、活力下降，甚至身高變矮等狀況。根據台灣統計，45歲的中年男性，已有兩成左右的出現男性荷爾蒙偏低的情形。李聖偉醫師建議，民眾可先透過「男性更年期評估表」進行初步自我檢測，根據聖路易大學老化男人睪固酮低下問卷症狀包含：性慾降低、活力下降、體力下降、感覺身高變矮、生活變得比較沒樂趣、容易覺得悲傷或沮喪、勃起較不堅挺、運動能力變差、晚餐後容易打瞌睡、工作表現不佳。若發現有相關症狀，醫師會安排抽血檢驗，確認睾固酮濃度是否偏低(<3.5n台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「子宮本來就是工具」陳昭姿驚人發言惹議！台大名醫施景中：沒老師會這樣教
[Newtalk新聞] 1月9日立法院審查人工生殖法修正草案時，民眾黨籍立委陳昭姿語出驚人表示「子宮本來就是工具」，引起網路社群強烈反彈。台大醫院婦產科權威醫師施景中隨即公開指責，強調無論是婦科專業還是醫學倫理課程，學校教育絕不可能傳達這類錯誤觀念。 針對陳昭姿宣稱子宮除了生孩子外毫務用處的說法，施景中舉出多項高品質臨床研究予以反駁。他分析指出，即便手術中保留了卵巢，一旦切除子宮，人體罹患高血脂等代謝異常或心臟血管病變的機率都會大幅提高，絕非對方口中的單一用途器官。 為了讓民眾理解器官價值，施景中援引過去被視為無用的「盲腸」作為對照。他說明，現代醫學早已證實盲腸具備調節免疫的能力，更是腹瀉發生時，體內益生菌用來暫避的關鍵空間，以此類推子宮絕非單純的工具。 施景中進一步分析，目前醫學界對子宮內的微環境調控仍有許多未解之謎，這種複雜的功能性不容忽視。他強調，子宮並非沒有其他價值，但也呼籲民眾若因疾病確實需要動刀切除，仍應聽從專業醫療建議。 網友在討論區紛紛留言批評陳昭姿的工具說，直指這類言論彷彿將活生生的女性當成生產機具，與人口販運或器官買賣的思維無異。不少人感嘆身體機能都有其存在價值，不新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
血癌初期症狀別忽略！4大警訊你一定要知道
作者/林招煌血癌（白血病）是血液系統惡性腫瘤，成人最常見為急性骨髓性白血病（AML）。本文說明高風險族群、早期症狀、檢查方法及治療新進展，助你及早發現、掌握治療時機。血癌是什麼？一次搞懂白血病血癌，學名「白血病」，是一種血液系統的惡性腫瘤。白血病主要是因骨髓中的造血幹細胞發生突變，導致不成熟白血球異常增生，進而擠壓正常血球生成，患者可能出現貧血、反覆感染或出血等症狀。根據台灣癌症登記資料，成人最常見的急性白血病類型是急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia, AML），約占成人急性白血病的八成。誰是高風險族群？血液腫瘤科醫師指出，AML 的風險會隨年齡增加，近一半患者年齡超過 60 歲。常見高風險因素包括：年齡較大：65 歲以上風險明顯增加先天或基因因素：如唐氏症患者罹病機率較高長期接觸有害化學物質：苯、農藥、甲醛或特定化療藥物已有血液疾病病史：骨髓增生異常症候群（MDS）患者約三分之一可能進展為 AML醫師提醒，如果出現莫名疲倦、反覆感染或容易瘀青出血，應盡早就醫檢查血液。早期症狀要注意！常見症狀與檢查方式AML 初期症狀可能很輕微，容易和普通感冒或疲勞混淆，主KingNet 國家網路醫藥 ・ 23 小時前 ・ 發表留言