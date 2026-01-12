民眾腹痛逾1個月 醫師：腫瘤引發嚴重腸套疊

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市45歲民眾腹部疼痛與胃痛1個多月，澄清醫院平等院區今天表示，患者被診斷因腫瘤引發嚴重腸套疊，不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

澄清醫院平等院區一般外科醫師王志浩透過新聞稿說明，這名患者1個多月來，不但持續腹部疼痛與胃痛，並伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆，未見根本改善，直到近日疼痛指數劇烈飆升至5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前來求醫。

收治患者的腸胃科醫師黃一修表示，患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉一般外科，進行緊急微創手術治療。

王志浩為患者施行手術時發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而元凶是一個位於小腸黏膜下層、大小約3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩指出，檢體顯示腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。雖然罕見且屬良性，因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。

王志浩表示，成人腸套疊與幼兒不同，約有9成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。而Vanek腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

黃一修提醒大眾，若出現長達1個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。（編輯：李亨山）1150112