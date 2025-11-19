民眾自家陽台燒金紙被送辦 台南、高雄4案簡易庭不罰

開門營業的店家通常都在初二、十六燒金紙，也幾乎都會在自家店門口，不過這個行為今年台南、高雄已有4起民眾遭警方依《社會秩序維護法》第68條第1款移送簡易庭。

台南市民李先生表示，「就是一個民俗、信仰這樣，我們也只是燒一點點，而已沒有幾分鐘但是被罰錢，我覺得很冤枉。」

金紙鋪業者認為，「就燒啊，就是盡量不要去影響到左右鄰居，警察他來開單他也有職責所在。」

事實上民間信仰以及習俗很難用行政命令改變，也沒有全面禁止燒金紙，而且警方接獲檢舉若不處理，恐遭質疑瀆職或吃案，因此也只能依法移送法院處理，是否成立違規仍需由法院判斷。對此律師也提醒，民眾焚燒金紙盡量使用空曠地並做好防護措施，但公共安全也須兼顧，才能防止失火罪責。

廣告 廣告

律師江信賢指出，「如果民眾無故來焚燒金紙有造成危害安全之虞的話，依法警方是可以移送地方法院簡易庭來讓法官認定，是不是確實有危害安全之虞，也要適時防護措施，才不會造成失火罪責。」

台南市環保局稽查科長張仕音說明，「惟民眾若檢舉，環保局會派員前往稽查，如果發現違規事實屬實且情況嚴重才會逕予開罰。」

對於這類事件，環保局也鼓勵民眾改採紙錢集中燒，以減少污染情形發生。

更多公視新聞網報導

乘客帶大型貨物堵住高鐵出入口 民眾憂造成安全疑慮

新北瓦窯溝半邊水染白 環保局檢測無毒研判為民宅污水

