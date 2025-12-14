民眾自發種菜！台南人行道綠帶成「開心農場」 粉專讚：這條路看起來很好吃

台南某處人行道綠帶被民眾種植了多種蔬菜。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

台南某條人行道綠帶最近被民眾改造成「開心農場」，從小白菜、秋葵、番茄到地瓜葉應有盡有，形成趣味景象。臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享照片後，不少人就稱讚「比雜草叢生來的好看多了」、「這條才是『健康路』吧」，就連小編也打趣「這條路看起來很好吃哦！」

粉專「台南式 Tainan Style」近日在社群平台分享地方時事，指出當地某處人行道的綠帶被民眾種了多種蔬菜，像是「開心農場」一樣，花椰菜、大白菜、小白菜、大陸妹、秋葵、番茄、蘆筍、薑、蔥、地瓜葉通通都有，讓小編忍不住驚嘆，「好好笑，這條路看起來很好吃哦」、「也是有被蟲咬的，沒有農藥哦！」

畫面曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「有人認養，又有專業照顧，又不會亂長雜草，看起來又乾淨」、「比雜草叢生來的好看多了，一看就知道有用心整理」、「竟然已經快收成了」、「這條才是『健康路』吧」、「台南人就是這麼chill」、「天天都經過，看著它們慢慢長大很舒心。前陣子高麗菜收割了，現在又種新的下去了。不知道會長什麼出來」。

也有人指出，「雖然可能不合法，但我覺得蠻不錯的」、「是不合法啦，可是有人幫忙整理，總比政府不管放著長雜草好」、「這樣大公開之後，政府很快就會來管了，估計過幾天就會被剷除了」、「我覺得蠻好的說！本來是舖草皮，但我路過有看到，有的區域沒有照顧好，都快死掉了，變黃土一片，如果照顧得當，種菜至少不會風飛沙，還有生產價值」、「這很讚，也可省下維護費，法是死的、人是活的，可考慮修法」、「覺得台南可以開放讓它合法」。

