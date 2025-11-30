民眾衝武嶺塞爆！警車卡車陣狂鳴笛 2小時開45罰單

南投縣 / 綜合報導

南投武嶺是許多民眾觀星、看日出的熱門景點，今(30)日凌晨不少人趁周末夜衝上山看日出，武嶺停車場停滿後，很多人將車輛違停在道路兩側，造成道路塞爆，警方到場執行交通疏導時，連警車都卡在車陣中動彈不得，短短2個小時警方就開出45張罰單。

汽車駕駛卡在車陣中開在雙黃線上，他的左右兩邊，雙向車道旁的紅線上停滿違停轎車，導致大塞車無法動彈，警車也卡在車陣中，不停響起驅趕違停轎車的警笛，再看監視器畫面，凌晨4點多武嶺亭都是人，而旁邊的公路也是擠滿轎車，馬路變成大型停車場，讓網友戲稱是全台最高菜市場。

這裡是南投武嶺，不少民眾趁週末放假夜衝上山觀星、看日出，4點多時停車場就全滿，許多車子違規停在道路兩側，警方到場取締開出45件罰單，仁愛警分局翠峰所副所長張金龍說：「武嶺地區假日人潮及車流湧入，短暫出現車輛回堵情形。」員警到場疏導車流，交通管制，6點多武嶺人還是很多，但道路已經恢復正常通行，警方也提醒民眾上山注意路況資訊，別再違停員警看到一定開罰。

