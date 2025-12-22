民眾訪埃及古神廟過冬至 賞日出對齊神殿中軸線

當冬至的第一道曙光，逐漸穿透埃及卡納克神廟的中軸線，放射出閃耀金光時，現場民眾都被這一刻所深深震撼。除了拿起手機紀錄這年度盛況，還有不少人雙手合十，靜靜感受現場神聖的氣氛、各自許下心願。

西班牙遊客部瑟洛說：「今天早上能在這裡看日出，真的太棒了。」

墨西哥遊客坤塔納表示，「我感受到特別的能量，真的很開心，我感覺就像重生，內心、精神與人生都被填滿了。」

每年的12月21日，是北半球一年中白天最短、黑夜最長的一天，冬至過後，白天漸長，黑夜漸短，代表陽氣開始滋長，古埃及人在2000多年前建造卡納克神廟時，就懂得將神殿的中軸線對準太陽升起的方向，也讓後人得以見證天地運行的重要時刻。

廣告 廣告

而在英國神秘的巨石陣，在冬至也有許多民眾，天還沒亮就在現場等待黎明升起。

有趣的是人們以各種形式迎接這一刻的到來，不論是拉琴、跳舞，或手摸巨石祈福，每個人都怡然自得。也有人以擊鼓振奮人心，還有人跟著鼓聲起舞，展現萬物皆有靈的薩滿信仰，

遊客克雷頓指出，「我相信敬畏大地之母非常重要，因為歸根究底，是她賦予我們生命，也是她引領我們回歸自然。」

來到這裡的人不論背景如何，都期盼在冬至這一天，藉著與古老遺址的接觸，從大自然獲取正能量，讓今年的冬天安然度過，讓未來這一年充滿希望。