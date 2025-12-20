民眾誠品前合十默哀！ 獻花致哀：望兇手18層地獄永恆燃燒

民眾在場默哀。（圖／記者游承霖攝影）





27歲妨害兵役通緝犯張文，昨天（19日）傍晚接連在台北車站、誠品南西店前犯下隨機攻擊事件，隨後疑似畏罪從5樓跳下身亡，至今已釀成4死11傷憾事；《EBC東森新聞網》今天（20日）上午重返誠品南西店前，直擊民眾路過事發現場，雙手合十閉眼默哀，更有民眾到場獻花，留下的紙條更寫下「望你能於他世尋得安寧」、「望兇手於18層地獄永恆燃燒」等語，表達對逝者的不捨及對兇手的憤恨。

《EBC東森新聞網》今天（20日）上午重返誠品南西店前，一抵達現場就見到一位拎著早餐的民眾，站在事發現場前，雙手合十閉眼默哀了數秒，更有不少民眾將花束放在事發現場。

民眾在現場留下花束。（圖／記者游承霖攝影）

花束上的字條，不但寫有「望你能於他世尋得安寧」、「走好」、「願此世不再有鬥爭，願逝者安息」、「逝者安息，傷者康復，盼望安穩」；更有人留下對兇嫌張文的憤恨「望兇手於18層地獄永恆燃燒」。

民眾留下字句寫出對逝者的不捨及兇手的憤恨。（圖／記者游承霖攝影）

