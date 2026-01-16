民眾買到過期5年發霉黑米 桃園市衛生局列重點查核

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）有民眾在桃園市某賣場買黑米卻發現發霉結塊，查看有效期限竟過期5年，向市府投訴卻得到未發現過期商品回應，讓民眾懷疑檢舉只是儀式。衛生局說雖未當場查到違規，但會列入重點查核。

有民眾在Threads上發文表示，去年12月28日在桃園某賣場趁著促銷買了2包黑米，回家發現已發霉結塊，包裝上效期竟是 2020年12月27日，「整整過期了5年還在賣」，隔天就把發票、證據通報，沒想到今年1月13日衛生局卻回覆，「因為稽查員去現場時未見逾期產品有持續進銷紀錄，所以無法認定異常」。遭民眾質疑「原來在桃園賣過期品，只要稽查那天剛好架上沒貨就沒事」，懷疑檢舉只是一個儀式。

桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧接受媒體聯訪表示，經派員至現場查核，雖未在架上發現同批次違規產品，但衛生局仍將民眾提供照片與憑證列為重要依據。目前已具體要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程。

黃叔慧指出，為確保市民消費權益，衛生局已將業者列為「重點查核對象」，將不定期稽查。衛生局強調，感謝民眾共同監督食安，業者務必落實自主管理，未來若查獲具體違規，一定會依法處理。（編輯：林恕暉）1150116