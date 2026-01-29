民眾買錯商品不得退換 小編發文如"武俠小說"掀熱議

社會中心／莊立誠 郭文海 台北報導

台北市松山區知名糕餅老店〝佳德〞遇到奧客嗎？！週二下午，一名男子來買鳳黃酥，結果買成鳳梨酥，回頭要求退換貨，但業者表示，結帳時都會再三確認，食品安全的顧慮下，無法退換，沒想到，這名男子一氣之下，竟然踹了店家的一疊木製托盤，業者事後以武俠小說的口吻發文，把男子比喻成〝天殘〞。

身穿灰色外套的男子，左手拎著紙袋，走到門口。接著他看向右邊，下一秒他伸出右腳，竟然就往放在一旁的托盤，，踹了下去。沒想到，踹一下不夠，他還踹了第二下，直到整疊托盤，散落一地，他才氣噗噗地離開現場。其他顧客：「就可以用理性溝通的方式，動手動腳就感覺不太好，跟店家反應應該都可以馬上做處理的。」其他顧客：「就很不可取啊怎麼會砸人家的店，跟店家好講話就好了可以溝通的。」

事發在台北市松山區，週二下午五點多，一名男子來到知名糕餅店"佳德"，購買鳳凰酥。就在他買完，離開現場後發現，店家給的是鳳梨酥。他回到店裡，跟店家反應。但對方表示，在結帳時店員都會再三確認。沒想到，這名男子瞬間爆氣，在離開店家前，竟然朝著擺在門口，供顧客夾取糕點的木製托盤，，狠狠踹了下去。事後店家在官網發文，為了保障所有客人的權益，本宗對"售出後恕不退換"這條門規，堅持多年，從未動搖。天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔...。業者用彷彿小說般的文筆，將當天過程記錄下來，引起網友討論。有人說，小編實在太有才、敲碗繼續連載！

佳德糕餅店長張教盈：「（小編）就是用比較幽默告知我們的客戶，我們的產品是為了保障消費者的權益，所以說沒有退換貨，我們是為了保障消費者權益，（幽默發文）可能是他（小編）個人的愛好。」根據了解，28個木製托盤，，有好幾個因為破損而無法使用，財損大約500元。事後業者也已經提告，要讓這名奧客，付出代價。

