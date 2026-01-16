民眾質疑夜市區業者斑馬線上擺攤 市府：將研議方案

基隆市 / 綜合報導

基隆的愛四路夜市每到周末都有好多最近遭到民眾投訴，仁二路和愛四路口，有部分攤商的攤位，竟然是擺在行人穿越道上，質疑影響行人及車輛通行。對此業者雖然有調整攤位，但也喊冤說他們都是合法合規，而產發處表示，攤商在劃設行穿線前就經市府核准設攤，但為了兼顧行人路權及攤商權益，會再會勘、研議解決方案。

一邊烤香腸一邊高溫煎肉，基隆愛四路夜市，人來人往越晚人越多，但最近掀起搶道爭議。陸續有民眾投訴，仁二路和愛四路口，有部分攤商在行人穿越道上擺攤，遭控訴影響行人穿越及車輛通行。

廣告 廣告

實際到場觀察，夜市周圍人車都很多，也的確有攤商的攤位，包含4顆輪子都壓在行穿線上，甚至有民眾發現，有部分的行穿線只剩一半或3分之1，質疑只畫一半，而沒畫線的地方，就是攤位擺攤處。

非投訴民眾：「太過就不好，也不要太出來影響到兩邊行走。」非投訴民眾：「目前的人潮，我是沒有影響到，我就以目前的人潮來看。」針對掀起爭議，業者也調整因應。

夜市攤商：「這裡擺它轉一下，轉一下。」業者和工作人員，把攤位移來移去要避開行穿線，但也澄清喊冤。

夜市攤商：「對做生意的人來講滿有困擾的，大家都是在這裡為了圖一口飯吃，這是長久以來這裡的文化，合法合規的，一切都照政府的規定來做，規矩多我們覺得這是OK。」

基隆市府產發處處長蔡馥嚀：「會勘重新釐清標線跟攤位的位置，協助攤商來進行適當地移置。」產發處也表示，當地攤商早在劃設行穿線前，就經市府核准設攤，但為了兼顧行人路權及攤商權益，會現場勘查並召開公聽會，研議雙贏方案。

原始連結







更多華視新聞報導

防亂丟！夜市攤販自製「竹籤的家」 民眾笑：草船借箭

寧夏夜市喊「整修完成」重開幕 「路修一半」遊客傻眼

里港夜市石頭火鍋飄香30年 在地「隱藏美食」曝！

