民眾赴俄辦「邊境旅遊護照」 移民署：依法喪失台灣身分

有網紅日前分享有民眾赴俄羅斯旅遊，為了快速通關透過旅行社辦理一次性大陸邊境旅遊護照，回國竟「喪失台灣身分」，對此移民署今發布新聞稿解釋並呼籲國人勿因小失大。

移民署指出，近期有民眾赴大陸鄰國俄羅斯旅遊時，因貪圖便利被旅行社誤導進而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，因違反規定，後續移民署依法通報當事人戶籍地戶政事務所，廢止台灣戶籍並喪失台灣人民身分相關權益。

移民署表示，依據兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，包含「中國一次性邊境旅遊護照」，違反者喪失臺灣人民身分；另依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署若接獲其他機關通報或民眾檢舉國人在大陸設有戶籍或領用大陸護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所逕為廢止台灣戶籍。

移民署強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」已於2025年11月3日修正實施，對於違反兩岸條例第9條之1規定，已喪失台灣身分民眾，回復身分程序採取更為嚴謹的標準。

移民署呼籲，民眾出國旅遊前應循正常管道申請目的地國家簽證，勿聽信旅行社招攬手法，前往大陸或其鄰國旅遊時，因貪圖方便、省錢而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，違法者除了喪失台灣人民身分外，同時也會失去身為台灣人民的相關權益，切莫因小失大；另旅行業者務必恪遵法律，勿讓旅客陷入違法困境，內政部也會持續蒐證，若有業者涉及不法，將移送相關單位裁罰。

