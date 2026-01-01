民眾赴合歡山追雪撲空僅見殘冰 氣象署：深夜才接近降雪氣溫

許多民眾今天趁元旦假日前往合歡山追雪，但截至下午仍未見雪花飄落，僅見路邊前一波降雪留下的殘冰。氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，合歡山深夜氣溫才會接近降雪標準，降雪機率約20%左右，明天氣溫更低，但中部水氣較少，追雪仍需運氣。至於中部以北1500至2000公尺左右山區水氣偏多，若溫度配合，雪山、太平山等局部地區降雪機率約六成。

合歡山1日路邊仍有前一波降雪殘冰，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段有降雪、路面結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段下午5時至2日上午7時預警封閉。（圖／仁愛警分局提供）

交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段可能會降雪、路面結冰，下午5時至明天上午7時預警封閉。根據中央氣象署網站，合歡山今天最冷的時間約在清晨5時至6時，合歡山頂低溫零下0.9度，白天高溫約5度左右；今晚至明天的天氣狀況以多雲時晴至陰天為主，降雨機率約20%。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天強烈大陸冷氣團南下，北部愈晚愈冷，水氣則以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭為主，中部水氣相對較少。

劉沛滕提到，目前合歡山氣溫約4度，預估深夜才會逐漸接近零度上下的降雪氣溫，現在仍以零星飄雨為主；明天氣溫會更低，但中部地區水氣較少，追雪仍需要一點運氣，今天深夜至明天降雪機率約20%左右。

劉沛滕補充，根據氣象署預估，明天是這波強烈大陸冷氣團影響下最有機會降雪的一天，中部以北1500至2000公尺左右山區水氣偏多，若溫度能配合，如雪山、太平山等局部地區降雪機率大約六成。他提醒，各山區天氣狀況不定，是否降雪仍以當地氣象條件為準。