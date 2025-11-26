民眾路過大喊「台北市長好！」 王世堅稱不敢奢望：黨沒來問我是好事

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意參選台北市長的台灣壯闊聯盟吳怡農今（26）早公布民進黨5位潛在人選民調。據民調，無論在「非藍白支持者」或「綠營支持者」，立委王世堅的民調皆位居第一。面對外界稱其為藍白綠紅的最大公約數，王世堅回應，他當一日市長就夠了，不敢奢望被提名為候選人，黨沒有來問我是好事。

民進黨立委王世堅說，「只要我們黨提出的候選人，我一定百分之百全力支持。」（資料照）

民進黨今日下午召開中執會，會前王世堅接受訪問，訪問過程中還有路過民眾向他大喊「台北市長好！」王世堅直言，他不敢這樣認為，過去擔任台北市議員，現在能進到國會，他就是做好份內該做的工作，很感謝民眾的支持，「我只能說讓我當了一日市長，我就已經很高興」，這也可以讓我寫到族譜了，那一日市長就就夠了，因為這是首都台北市。

王世堅也說，選舉要提出人選，應該是黨要正式面對，研究誰最適合代表出來參選，現在黨也在緊鑼密鼓，「那我不會去爭取，我也不敢有這個奢望，只要我們黨提出的候選人，我一定百分之百全力支持。」

針對徐國勇受訪時多次點名王世堅參選，王世堅解釋，徐國勇是他的30年的好友，腦海裡才一直有王世堅這個名字，當然會舉一些好友當例子。至於黨是否向他徵詢參選意願？王世堅說，黨沒有來正式談這件事，因為他們有更強的人選，正在詢問更強的人選，「沒有問我是好事。」

