民眾車停家門口遭連續罰！還遭警嗆「沒錢別停車」

桃園近日有民眾向議員申訴，表示自己的車輛停在家門口前騎樓，卻頻繁被開單。（圖／東森新聞）





桃園近日有民眾向議員申訴，表示自己的車輛停在家門口前騎樓，卻頻繁被開單，更說員警執法時還嗆聲，說沒有錢買停車位就不要停車，讓民眾很不滿，質疑說自己的車輛停騎樓，沒壓到人行道，也沒有超出紅線，怎麼能算違規？員警表示，他們都是依法開單，要是態度不佳會加強訓練。

銀色皮卡停在家門前，輪胎雖然在車庫內，但後車斗很突出，非常接近道路紅線。車主多年來都這樣停，近日卻被開多張紅單。遭開單車主：「他說有人去檢舉，啊檢舉我又沒超過（紅線）。」

車停自己家卻被開3張單，最高3600元跑不掉，這是桃園三元街的住戶，表示警察說他們的車輛停在騎樓，離紅線太近也算違規。

遭開單車主：「再說都沒道理，講一句難聽點的，我自己的騎樓，我買自己的買到這裡來，那邊也算一個位子啊，這我的欸。」

住戶真的氣噗噗，以這3輛車來看，兩部車停在騎樓，車尾超過人行道一點，還有一台接近紅線，但恐怕都會被罰。莊敬路二段的住戶很困惑，認為民眾還能走人行道，停家門前就不算違規，尤其這名車主，颱風天夜晚都被開單。

遭開單車主：「那天開這單的時候，我就覺得很奇怪，（晚上）11點，而且那天又是颱風天，宣布隔天休假，那不是開放停車嗎？」

停了40幾年都沒事，最近卻頻繁被開單。桃園市議員李光達表示，近日接獲不少民眾投訴，說員警到處開罰違規停車，停家門口騎樓通通罰，還在執法時怒嗆民眾。

桃園市議員李光達：「這個年輕的同仁員警，竟然跟他們嗆聲說『你們沒有錢買車位就不要停車』，我想這樣一個態度，也讓我們市民的觀感非常的差。」

警方回應，員警執法獎金已經取消，若態度不佳會加強訓練，但他們都是依法開單。

桃園分局交通組巡官程克強：「員警接獲報案，前往處理阻礙交通案件，於現場發現車輛違停騎樓，妨礙行人通行。」

市區停車一位難求，以為停家門口都沒事，恐怕還是得搞清楚規則，賺得錢才不會又回國庫。

