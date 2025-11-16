民眾退貨撲空！梧棲蛋行慘被貼毒蛋標籤
[NOWnews今日新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，全場移動管制後竟然還將蛋賣到台中市龍忠蛋品行！林姓業者昨天在社群網路表示，8日下午他接到畜牧場通知已經檢驗合格，9日早上才到畜牧場載蛋，並非偷偷賣蛋。但網友聽不進去，在網路上該蛋行名稱後標註「賣毒蛋」。蛋行上午拉下鐵門未營業，老顧客開車載一箱雞蛋想退貨卻撲空，大呼「再也不敢吃了」！
埤頭鄉文雅畜牧場生產的雞蛋4日被驗出芬普尼後， 隔日起全場移動管制，文雅畜牧場竟於9日將6日生產的4萬顆雞蛋交給台中龍忠蛋行。台中市食安處10日前往抽檢時，發現200籃已售出162籃，總計約3萬2千多顆蛋流向消費者，未賣出的雞蛋一樣有芬普尼殘留。
儘管龍忠蛋行林姓業者在社群網路表示，畜牧場5日接到移動管制的隔天馬上自主檢驗，8日下午4時30分他接到畜牧場電話，表示彰化的政府單位檢驗合格，他可以去載蛋。9日上午才到畜牧場載蛋，並非新聞所說的偷偷賣蛋。但網友根本聽不進去，該蛋行的網路名稱還被標註「賣毒蛋」。
龍忠蛋行今（16）日上午拉下鐵門未營業，民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋來退貨卻撲空，他表示家裡10餘人用蛋量大，已向龍忠蛋行買了5、6年的蛋，近來因毒蛋事件，10日買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，於是一口氣買300元，目前吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導趕快來退蛋，但蛋行沒開門，打算將蛋全部打入田裡當肥料。
