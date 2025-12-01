民眾通勤想躲雨 騎樓天花板「整片砸落」險傷人

新北汐止火車站附近一間牙醫診所的騎樓天花板突然整片掉下來。（圖／東森新聞）





新北汐止火車站附近，今天（1日）上午，一間牙醫診所的騎樓天花板突然整片掉下來，由於當時是通勤時間，再加上下雨，不少民眾選擇走騎樓躲雨，差點就被砸中。專家分析，問題就出在天花板的材質，又受到蟲蛀影響，目前工務局已經派人到場勘查。要求限期改善。

下雨天，上班尖峰時間，民眾撐著傘過馬路想走到騎樓躲雨，結果下一秒，牙醫診所騎樓整片天花板直接在眼前砸落，讓大家嚇得停下腳步，不敢再往前一步，騎樓還有大人帶著小孩正要通過，差一點點就被砸到，天花板殘骸掉滿地，碎成好幾塊，電線也斷裂垂落，警方獲報到場，第一時間先拉起封鎖線。

廣告 廣告

附近店家：「當然是有點可怕，那個都在地上，那些木板都在地上，我想說我以為是他們拆下來，要換新的。」

附近民眾：「掉下來了啊整片啊，整片掉下來啊，剛剛中午才清好。」

案發地點就在汐止火車站附近，這裡店家林立相當熱鬧，在距離牙醫診所約一百公尺的地方，還有一個公車停靠站，平常不少民眾都會路過。

儘管現場已經清理完畢，牙醫診所也照常營業，但觀察發現，除了診所，對面的大樓牆面磁磚也有多處脫落，騎樓柱子貼著警告標示，請勿逗留，一樓的美髮業者騎樓天花板看起來年久失修，不過這回是哪裡出了問題。

水電達人吳思謙：「積層角材然後有受到蟲蛀，就比較鬆軟就掉下來，也有可能有吃到一點水，助長白蟻的生長。」

目前工務局已經派人到現場勘查，後續將依建築法規，要求建築物所有權人和使用人限期改善，否則將會開罰。

更多東森新聞報導

男被天花板水泥塊擊中 妻怒喊當沒事？業者發「遲來聲明」

泰國洪水漲到天花板！婦人躺冰箱伴母屍4天獲救

睡了也碎了！旅館天花板崩落 房客「慘遭砸傷」

