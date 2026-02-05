民眾通勤突收「重大治安通知」嚇壞 新北市府解釋了

雙北市政府今進行「無差別攻擊」跨縣市演練，但遭爆細胞簡訊未註明演練，嚇壞民眾。（合成照片／張哲偉攝、取自四叉貓threads）





北捷台北車站與中山站去年12月19日傍晚發生嚴重隨機殺人事件，27歲的張姓通緝犯在捷運站內丟擲煙霧彈並持大刀砍傷路人，最終釀成4死11傷重大傷亡。台北市與新北市政府今天（5日）下午1點半起進行針對「無差別攻擊」的跨縣市演練，並同步發送細胞簡訊，但簡訊發布時第一時間並未註明演練，也讓不少民眾收到後嚇壞。對此，新北市消防局整備應變科長蕭力愷表示，昨天已向民眾宣導演練規劃，今天為了以防萬一發2封細胞簡訊，第2封就有加強註明為演練，請民眾不用驚慌。

廣告 廣告

蕭力愷說，由於以前很少在發類似的細胞簡訊，應該是民眾對於內容有認知上的落差，藉由這次演練發現後，未來會加強宣導及訓練。

網紅「四叉貓」在社群PO出自己收到的細胞簡訊內容，只見緊急警報稱「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。然而，由於簡訊內未註明是演練，也讓不少民眾收到後嚇壞，紛紛留言詢問發生什麼事。

在得知原來是雙北市以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，在中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，展開危安攻擊模擬演練後，有網友留言批「演習沒有事先宣布到公告周知的程度，是真的會引發社會混亂」、「請勿驚慌是不是要寫在警報裡呢」，也有網友曬出隨後收到的第2封訊息，已補上「演練」2字。

在 Threads 查看

更多上報報導

直播／莫慌！雙北跨縣市「無差別攻擊」演練 收到訊息保持冷靜

「萊爾校長」挨零日攻擊團隊告抄襲 楊智伃怒：芒草都能變專利？

台北車站明下午演練「無差別攻擊」 民眾收細胞簡訊勿驚慌