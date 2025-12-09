民眾逛好市多驚見過期香腸 業者緊急下架

有網友在逛賣場時發現過期香腸，官方回應了。（圖／東森新聞）





不少家庭喜歡到美式賣場好市多（Costco）採買，不過近期有民眾在逛賣場時發現架上還擺著已經過期的香腸，業者清查後緊急下架。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨（8）日上午11時到內湖好市多買香腸，發現很多包商品的有效日期都只到2025/11/29，語氣無奈說道「應該是過期對吧」，提醒大家在買香腸的時候務必注意有效期限。

網友紛紛留言表示，「這真的太扯了！我們之前11/26去買的，買回家才發現剩3天過期，之後拿去退，還有跟退貨人員說，他們還說會注意」「我上週買義美奶酪，回家才發現隔天就到期，想到又要跑一次去退貨很累」「快檢舉衛生局」，也有人認為「這應該該現場就可以提醒作業人員，他們應該馬上就下架」「這個早就該出清當即期品販售，買回家冰在冷凍保存其實還可以吃，這樣可能就得銷毀了，真浪費。」

針對此事，好市多官方回應，經現場清查，目前已下架，目前架上商品有效期限均符合規定。

