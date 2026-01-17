民眾遊訪台北茶花展（3） (圖)

社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導開車開到一半天降熱水壺砸車！新北市土城有民眾的愛車被砸出一個洞，警方獲報到場，嫌犯不僅拒絕盤查，甚至還和員警起衝突，但男子不只亂丟東西，甚至還在旅館房間內搞破壞，直接把電視拆下，還在房內抽菸，另外後續被砸車的車主也對男子提告毀損。銀色轎車開到一半，突然一個熱水壺從天而降，駕駛聽到巨響，嚇得立刻停車查看，才發現愛車引擎蓋，被砸出一個洞。民眾：「一直在丟東西欸吼真的是。」駕駛傻眼，拿起被丟下來熱水壺，四處尋找兇手是誰，抬頭一看，就發現一名男子不斷從窗戶扔東西下來，氣得報警處理。鬧事楊姓男子：「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘。天上的星星笑地上的人。」看到警方找上門，男子還悠悠哉哉趴在床上抽菸，嘴裡哼著歌，拒絕警方盤查，甚至還大暴走。天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查（圖／民視新聞）員警vs.楊姓男子：「走開啦。你要不要自己走。不要。你要不要自己配合。」男子頑強拒捕，和員警爆發拉扯，但警察也不是省油的燈，兩名員警合力將人拉起，但就怕他情緒激動，會有傷人行為，立刻將人強制送醫。民視記者洪巧璇：「事發前一晚男子入住，新北市土城的這間飯店，但他卻失控在房間內大鬧一場，不只把熱水壺往下丟，甚至還把房間內的電視拆下來。」附近民眾：「隔壁本來就住很多有的沒有的，可能住宿費便宜吧，類似個人的那種狀況的問題，警察很快就來處理了。」飯店業者又氣又無奈，惡客入住不到24小時，就把房間內搞得一團亂，而另外無故被砸的車主，也對楊姓男子提告毀損。天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查（圖／民視新聞）土城所所長沈文傑：「依法將楊男強制送醫救護，全案將依毀損罪移請偵辦。」警方除了將人強制送醫之外，也依規定受理報案，防止這顆不定時炸彈，再次失控。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查 更多民視新聞報導中天主播「馬德」遭羈押昔嗆：來抓我啊！網驚還有1前例：話不能亂講最新／疑涉助中國在台發展組織 《中天》主播「馬德」林宸佑遭押詳細案情曝光了揪出一串肉粽？不只《中天》林宸佑 橋院：共6人遭羈押禁見

