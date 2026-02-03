民眾遊金門瓊林戰鬥坑道遭鎖 管理單位致歉改善

（中央社記者吳玟嶸金門3日電）有民眾至金門瓊林戰鬥坑道觀光，尚未離開坑道燈光就關閉，出口也上鎖；管理坑道的瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝說，會加強現場管理工作，並加裝監視器等避免類似情形再發生。

有民眾在Threads發文表示，昨天下午4時49分進入金門瓊林戰鬥坑道觀光，但還沒離開坑道現場燈光就關閉，民眾帶著孩子摸黑走到坑道出口時，發現出口也上鎖。

蔡懷芝告訴中央社記者，戰鬥坑道目前由社區發展協會管理，「首先先跟這名旅客說聲抱歉」，可能是工作人員未完整執行關門收尾流程，導致旅客受困坑道，昨天經里民通報公所後，工作人員在下午5時20分左右到場開鎖。

蔡懷芝說，現場管理工作會再加強，包括要求工作人員確實清場、巡管，未來下午4時30分後就不再開放旅客進坑道，也會加裝監視器，並增加標示告知旅客坑道內有對講機等，避免類似情形再次發生。

根據金門觀光旅遊網資訊，瓊林戰鬥坑道全長1355公尺，是金門規模最大的民防坑道，綜複雜的坑道密佈於瓊林村地底下，共有12個出入口，連接著村中重要建築物，也可通往村外機槍堡射口，入口就位於瓊林村辦公室正下方。（編輯：黃世雅）1150203